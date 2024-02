Düsseldorf. Der Fund eines gefährlichen Weichmachers im Urin von Kindern wird zum Politikum. Hat die NRW-Regierung den Fall geheim gehalten? Was bekannt ist.

Toxikologen in Deutschland und den EU-Staaten suchen weiter fieberhaft nach der Herkunft eines verbotenen Weichmachers, der nach aktueller Einschätzung im Urin von Millionen Menschen nachgewiesen werden kann. In NRW, wo die Spuren der hormonschädigenden Chemikalie zuerst entdeckt wurden, werden Vorwürfe laut, die Landesregierung habe die Funde über Wochen und Monate geheim gehalten. Nun wehren sich die Experten, die den Fall an die Öffentlichkeit gebracht haben.