Berlin. Ein bekannter Plagiatsjäger wirft dem Unionskanzlerkandidaten vor, aus einem Buch abgekupfert zu haben. Der äußert sich jetzt dazu.

Unionskanzlerkandidat Armin Laschet hat sich zu Vorwürfen geäußert, wonach er in einem Buch Passagen aus einem anderen Werk zitiert und nicht gekennzeichnet haben soll. Dies hatte ihm der Plagiatsjäger Martin Heidingsfelder ("VroniPlag") vorgeworfen.

Laschet räumte am Freitag Fehler in seinem Buch "Die Aufsteigerrepublik. Zuwanderung als Chance" aus dem Jahr 2009 ein - und entschuldigte sich dafür. "Mindestens ein Urheber des im Buch verwendeten Materials wird weder im Fließtext noch im Quellenverzeichnis genannt", sagte Laschet am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. "Um zu klären, ob es weitere Fehler gibt, werde ich unverzüglich die Prüfung des Buchs veranlassen." Lesen Sie auch: CDU stellt Kampagne zur Bundestagswahl vor – mit Pannen

Armin Laschet: Bitte um Entschuldigung

Es gebe in dem Buch offenkundig Fehler, die er verantworte, erklärte Laschet. "Dafür möchte ich ausdrücklich um Entschuldigung bitten, denn sorgfältiges Arbeiten beim Verfassen von Werken und die Achtung des Urheberrechts sind für mich auch eine Frage des Respekts vor anderen Autoren." Mehr zum Thema: Klimaschutz, Rente, Steuern: Was im Programm der Union steht

In Laschets Buch heißt es demnach, dass auch Herkunftsländer von Migranten profitieren könnten, wenn diese "nicht dauerhaft abwandern, sondern in einem anderen Land Erfahrungen sammeln" und dann in ihr Heimatland zurückkehrten. In einem Paper von Weitzenegger von 2008 heißt es fast wortgleich, Brain Gain für Herkunftsländer sei "möglich, wenn qualifizierte Arbeitskräfte nicht dauerhaft abwandern, sondern temporär in einem anderen Land Erfahrungen sammeln". Diese und darauffolgende Sätze klingen auffallend ähnlich.

Plagiatsvorwürfe: Heidingsfelder bestätigt den Fund

Auf Twitter war ein Hinweis auf mögliche Parallelen zwischen einer Passage aus Laschets Buch und einer anderen Veröffentlichung publik gemacht worden.

Plagiatsjäger Heidingsfelder hat mir mitgeteilt, dass Armin #Laschet in seinem Buch 2009 bei mir abgeschrieben hat.

Spontan habe ich bestritten, jemals etwas so Dummes geschrieben zu haben.😅Ist aber wohl doch mein Paper, ich bereue nichts. #Laschetschreibtab pic.twitter.com/xcfhfLlMiR — Karsten Weitzenegger 😷 (@weitzenegger) July 29, 2021

Plagiatsjäger Martin Heidingsfelder bestätigte dieser Redaktion am Telefon, dass er die Stelle gefunden hat und Armin Laschet um Stellungnahme gebeten hatte. "Gestern habe ich am Nachmittag mit Karsten Weitzenegger telefoniert, dann habe ich ihn per Mail auf die Stelle aufmerksam gemacht und ihn gefragt, was er davon hält", sagte Heidingsfelder. Armin Laschet habe er gegen 14.30 Uhr einen umfangreichen Fragenkatalog geschickt mit Frist heute, 10 Uhr. "Die Frist wurde um 17 Minuten überschritten, was ich ihm als Jurist mit nur einem Staatsexamen und seinen Mitarbeitern großzügig nachsehe."

Im Fragenkatalog enthalten seien "Fragen, die mich als Plagiatssucher, als Steuerzahler und als Wähler interessieren", erklärte Heidingsfelder. "Die Email wurde nur teilweise beantwortet, sicherlich stelle ich noch Nachfragen."

In den vergangenen Wochen hatte es bereits eine Debatte über ein Buch der Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock gegeben, die ebenfalls mehrere Passagen nicht als Werk fremder Autoren gekennzeichnet hatte.

