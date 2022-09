Armenien und Aserbaidschan- Darum geht es in dem Konflikt

Armenien und Aserbaidschan: Darum geht es in dem Konflikt

Berlin. Im Schatten des Ukraine-Krieg sind zwischen Armenien und Aserbaidschan Kämpfe ausgebrochen. Warum der Konflikt auch uns betrifft.

Der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan schwelt nicht erst seit gestern. Die beiden früheren Sowjetrepubliken im Kaukasus sind verfeindet und streiten seit Jahrzehnten wegen des Gebiets Bergkarabach. Jetzt sind im Schatten des Ukraine-Kriegs erneut schwere Kämpfe ausgebrochen. Dutzende Soldaten kamen ums Leben. Der Westen hat Aserbaidschan als Angreifer ausgemacht, das Land, vom dem Europa ab 2027 eine Verdopplung seiner Gaslieferungen erhofft.

Armenien & Aserbaidschan: Woran hat sich der Konflikt entzündet?

„Der Feind versucht vorzustoßen“, hieß es aus dem Verteidigungsministerium in Armenien. Die Regierung in der Hauptstadt Eriwan beschuldigt Aserbaidschan, an drei Stellen armenische Truppen im Süden des Landes angegriffen zu haben – mit großkalibrigen Waffen und Drohnen.

Nach Angaben des armenischen Regierungschefs Nikol Paschinjan wurden dabei mindestens 49 seiner Soldaten getötet. Aserbaidschan spricht hingegen davon, dass ein Sabotageversuch der Armenier die Kämpfe ausgelöst habe. Auf Seiten Aserbaidschans sollen 50 Soldaten ihr Leben verloren haben.

Konflikt zwischen Armenien & Aserbaidschan: Um was geht es?

Eigentlich geht es immer um die Exklave Bergkarabach. Sie gehört zu Aserbaidschan wird aber von Armeniern bewohnt. Die Anfänge des Konflikts gehen bis ins 18. Jahrhundert zurück. Er eskalierte aber mit dem Zerfall der Sowjetunion.

Die beiden früheren Sowjetrepubliken lieferten sich von 1992 bis 1994 einen erbarmungslosen Krieg, bei dem mehrere Zehntausend Menschen starben. In diesem Krieg sicherten sich armenische Kräfte die Kontrolle über das Gebiet und besetzten größere Teile von Aserbaidschan. Der Waffenstillstand von 1994 führte zwar zum Ende der Kämpfe, nicht aber zum Frieden.

Im September 2020 begann Aserbaidschan mit einer umfassenden Militäroffensive, um die besetzten Gebiete zurückzuerobern. Russland vermittelte im November 2020 ein Waffenstillstandsabkommen. Es legte veränderte Grenzziehungen fest und Moskau schickte Soldaten in die Region. Russland gilt als Schutzmacht der christlichen Armenier.

Aserbaidschans Verbündeter ist die Türkei. Die Waffenruhe blieb stets brüchig. Erst in diesem Jahr sollte unter Vermittlung der EU ein Friedensvertrag ausgehandelt werden, auch Russland vermittelt. Konkrete Ergebnisse gab es bislang nicht. Doch bei den jüngsten Kämpfen ging es nicht direkt um Bergkarabach. Es wurden Stellungen nahe der Städte Kapan, Goris, Sotk und Dschermuk in Armenien attackiert.

Was plant die Führung in Aserbaidschan?

Aserbaidschan versucht zur Zeit offenbar, militärisch Druck auf Armenien aufzubauen, um Fakten zu schaffen und ein Friedensabkommen stärker nach seinen Vorstellungen durchzusetzen. der autokratische Präsident Ilham Aliyev fühlt sich gestärkt, weil die EU mehr Gas von Aserbaidschan kaufen will, um russisches Gas zu ersetzen. Aserbaidschans Verbündeter Türkei rief Armenien auf, seine „Provokationen“ zu unterlassen und sich auf die Friedensverhandlungen zu konzentrieren.

Wie reagiert Armenien?

Der armenische Regierungschef Paschinjan telefonierte mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und bat um Unterstützung durch das östliche Militärbündnis OVKS. Doch Armeniens Schutzmacht dürfte wegen des Kriegs gegen die Ukraine kein Interesse an einer weiteren Front haben. Paschinjan telefonierte auch mit US-Verteidigungsminister Antony Blinken und Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron und verlangte „eine angemessene Reaktion der internationalen Gemeinschaft“.

Wie reagiert Russland?

Russland bemühte sich auch am Mittwoch intensiv um eine Waffenruhe. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte, Putin unternehme „jede Anstrengung, um zu helfen, die Spannungen zu deeskalieren“. Das russische Außenministerium forderte beide Seiten dazu auf, „von weiterer Eskalation abzusehen“.

Wie reagieren die EU und die USA?

EU-Ratschef Charles Michael, der in diesem Jahr mit beiden Seiten an einer Friedenslösung gearbeitet hatte, nannte die Kämpfe „besorgniserregend“. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borell erklärte, die EU sei entschlossen, weiter zu vermitteln. US-Außenminister Blinken forderte den aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev in einem Telefongespräch dazu auf, die Kämpfe sofort einzustellen. Damit hatte er den Angreifer eindeutig benannt.





Gefährdet der Konflikt die vereinbarten Gaslieferungen von Aserbaidschan nach Europa?

Zunächst nicht. Präsident Aliyev festigt damit auch seine Position und das Projekt liegt weit in der Zukunft und ist umstritten. Seit 2020 liefert Aserbaidschan Gas nach Süditalien, allerdings nur etwa acht Milliarden Kubikmeter. 2027 sollen 20 Milliarden Kubikmeter Gas nach Europa strömen. Doch sind dafür enorme Investitionen nötig – das Gaspipelinenetz müsste ausgebaut werden. (mit dpa)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

