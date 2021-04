Appell von Laschet und Rutte: Nicht ins Nachbarland reisen!

Düsseldorf/Den Haag. NRW-Ministerpräsident Laschet und sein niederländischer Amtskollege Rutte appellieren, zu Ostern auf Reisen ins Nachbarland zu verzichten.

In einem gemeinsamen Appell haben NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte am Karfreitag dazu aufgerufen, an Ostern auf Reisen ins Nachbarland zu verzichten. „Bleiben Sie zuhause. Wir sind Freunde, deshalb besuchen wir uns jetzt nicht“, heißt es in dem am Karfreitag veröffentlichten Aufruf.

Darin mahnen Laschet und Rutte (Textlink) die Bürgerinnen und Bürger NRWs und der Niederlande, weiterhin „größte Vorsicht“ walten zu lassen: „Wir sind in der dritten Welle der Corona-Pandemie, die Lage ist weiterhin sehr ernst“.

An Ostern auf Urlaubsreisen und Ausflüge ins Nachbarland verzichten

Deshalb sollte über die Ostertage und in den restlichen Tagen der Osterferien „auf nicht notwendige Reisen verzichtet werden“, heißt es in dem auch per Twitter verbreiteten Appell (externer Link). „Was unbedingt notwendig ist, kann weiter im Nachbarland erledigt werden“, versichern Rutte und Laschet - auf Urlaubsreisen und Ausflüge ins Nachbarland sollte hingegen verzichtet werden. Dies sei auch deshalb ratsam, „um den wirklich notwendigen Grenzverkehr so reibungslos wie möglich sicherzustellen.“

Gleichwohl hatten manche Deutschen den Karfreitag dennoch genutzt, um etwa in Venlo auf Shopping-Tour zu gehen. Allerdings sei in den Straßen und Gassen in der Innenstadt deutlich weniger Betrieb gewesen als an Karfreitagen vor der Corona-Pandemie .

Die aktuelle Sieben-Tages-Inzidenz lag am Freitag den niederländischen Angaben nach bei 90,4. Im angrenzenden Kreis Viersen lag der Wert laut Robert-Koch-Institut bei 109,7. In NRW war die Sieben-tages-Inzidenz am Freitag auf 134,0 gestiegen. (dae)