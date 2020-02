Berlin. Die CDU-Chefin verzichtet auf ihr Amt und die Kanzlerkandidatur bei der nächsten Bundestagswahl. Der Weg für andere wird nun frei.

Annegret Kramp-Karrenbauer tritt als CDU-Chefin ab

Die CDU-Chefin verzichtet auf eine eigene Kanzlerkandidatur bei der nächsten Bundestagswahl. Das habe Annegret Kramp-Karrenbauer am Montag im CDU-Präsidium mitgeteilt, erklärte ein CDU-Sprecher in Berlin. Auch werde sie den Parteivorsitz bald abgeben. Das kündigte sie nach Informationen unserer Redaktion ebenfalls im CDU-Präsidium an.

Ihrer Ansicht nach gehörten Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur in eine Hand. Kramp-Karrenbauer sagte im CDU-Präsidium zudem als Begründung: Es gebe „ein ungeklärtes Verhältnis von Teilen der CDU mit AfD und Linken“. Sie sei strikt gegen eine Zusammenarbeit mit AfD und der Linken.

Nach der Ankündigung Kramp-Karrenbauers habe unter den Mitgliedern der CDU-Führung langes Schweigen gegeben, hieß es aus Parteikreisen. Bislang habe noch keiner der Anwesenden seinen Hut für eine mögliche Kandidatur in den Ring geworfen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Parteikreisen. Armin Laschet, nordrhein-westfälischer Ministerpräsident und CDU-Vize, war bei der Sitzung nicht anwesend. Laschet führt den größten Landesverband der CDU.

Annegret Kramp-Karrenbauer verzichtet auf CDU-Vorsitz, soll aber Ministerin bleiben

Kanzlerin Angela Merkel hat sich dafür ausgesprochen, dass die scheidende CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer Verteidigungsministerin bleibt. Das wurde am Montag aus der Sitzung des CDU-Präsidiums in Berlin bekannt. Merkel habe Kramp-Karrenbauer zudem ihren großen Dank ausgesprochen.

Die amtierende Parteichefin werde zum Sommer den Prozess der Kanzlerkandidatur organisieren, die Partei weiter auf die Zukunft vorbereiten und dann den Parteivorsitz abgeben, hieß es weiter. Nach Informationen unserer Redaktion werde Kramp-Karrenbauer die Partei so lange noch führen, bis ein Kanzlerkandidat gewählt ist.

Details wollte Kramp-Karrenbauer bei einer Pressekonferenz am Mittag mitteilen. Kramp-Karrenbauer ist seit Dezember 2018 Bundesvorsitzende der CDU.

Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann (SPD) rechnet nach dem angekündigten Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer damit, dass der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet nach dem CDU-Vorsitz greifen wird. „Jetzt muss Laschet den Vorsitz beanspruchen, sonst ist er ein Papiertiger“, sagte er unserer Redaktion. Oppermann zeigte sich überrascht, dass Kramp-Karrenbauer direkt nach dem Thüringen-Desaster die Flinte ins Korn wirft: „Sie hätte auch cool bleiben und Markus Söder als Kanzlerkandidat vorschicken können, so wie es einst Angela Merkel mit Edmund Stoiber getan hat“.

SPD und Linke befürchten nun Rechtsruck innerhalb der CDU

In der SPD gibt es nach dem angekündigten Rückzug Annegret Kramp-Karrenbauers vom CDU-Vorsitz Befürchtungen wegen eines drohenden Rechtsrucks der Partei. SPD-Vorstandsmitglied und Außen-Staatsminister Michael Roth nannte die Entwicklungen in der CDU auf Twitter „beunruhigend“.

Ähnliche Töne kommen auch von der Linken. Parteichefin Katja Kipping sagte, dass auch ihre Partei eine Verschiebung nach rechts befürchte. „AKKs Verdienst war, dass sie die Abgrenzung der Union nach rechts gehalten und damit die Seele der Union bewahrt hat“, sagte Kipping am Montag der Nachrichtenagentur AFP.

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hatte Kramp-Karrenbauer noch am Montagmorgen gegen den Vorwurf mangelnden Durchsetzungsvermögens in der Thüringer Regierungskrise verteidigt. „Am Ende wird immer auf die Parteivorsitzende gezeigt, aber ich finde, sie hat sich sehr eingesetzt“, sagte er am Montag im ZDF-„Morgenmagazin“. Kramp-Karrenbauer habe sich Zeit für die CDU-Abgeordneten in Thüringen genommen und ihnen zugehört, aber auch „ihre klaren Positionen noch mal deutlich gemacht“.

Mohring gibt Amt als Thüringer CDU-Fraktionschef ab

Kramp-Karrenbauer hatte nach der Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten in Thüringen in der vergangenen Woche mit Abgeordneten des Landtages in Erfurt diskutiert und ein gemeinsames Vorgehen abgestimmt. Die Bundesspitze der CDU hatte sich zunächst für Neuwahlen ausgesprochen. Mit diesem Vorschlag konnte sich Kramp-Karrenbauer aber nicht durchsetzen: Die Thüringer CDU will neue Mehrheiten für die Wahl eines anderen Ministerpräsidenten ausloten. Und so stellt sich jetzt die Frage, ob in Thüringen bald wieder Bodo Ramelow (Die Linke) regiert.

Für viele Kritiker steht jedoch fest, dass Kramp-Karrenbauer die Grenzen ihrer Macht erfahren hat und der Autoritätsverfall von AKK die ganze CDU ins Wanken gebracht habe. (ac/mün/dpa)