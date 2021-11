Berlin. Die Ampel-Parteien wollen 3G im öffentlichen Personennah- und Fernverkehr zur Pflicht machen. Das soll auch für Inlandsflüge gelten.

Reisen mit dem Bus oder der Bahn soll angesichts des rasanten Anstiegs der Corona-Neuinfektionen nach Vorstellung der Verhandler einer sich abzeichnenden Ampel-Koalition bald nur noch möglich sein, wenn man geimpft, genesen oder getestet ist. Der Vorstoß von SPD, Grünen und FDP für 3G im öffentlichen Personennah- und Fernverkehr sorgte am Montag für Wirbel.

Nun legen die Parteien nach: Auch für Inlandsflüge soll künftig die 3G-Regel gelten. Das hat unserer Redaktion aus Verhandlungskreisen erfahren.

3G bei Inlandsflügen: Vorschlag wurde schon einmal geprüft

Der Vorstoß der Ampel-Parteien am Montag zu 3G in Busse und bei der Bahn hatte eine rege Debatte ausgelöst. Der Fahrgastverband Pro Bahn hatte gegenüber unserer Redaktion an der Umsetzbarkeit des Vorhabens in Bahnen gezweifelt.

Auch der noch geschäftsführende Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hatte sich kritisch geäußert und den Ampel-Verhandlern nahegelegt, die praktikable Umsetzung der Vorschläge zunächst zu prüfen.

Bei Flugreisen hingegen wird schon derzeit oftmals der Impfstatus kontrolliert. Die meisten Auslandsflüge sind nur mit 3G-Nachweis möglich. Bereits im Sommer hatte die jetzige geschäftsführende Bundesregierung geprüft, ob 3G in Fernzügen und bei Inlandsflügen eine Option zur Eindämmung der steigenden Corona-Infektionszahlen sein könnte.

Die Lufthansa als größte deutsche Fluggesellschaft wollte sich auf Anfrage unserer Redaktion nicht zu den Plänen äußern.

