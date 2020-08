Berlin/Moskau. Alexej Nawalny, Putin-Kritiker, liegt weiterhin im Koma. Die Bundesregierung teilte jetzt mit: Sie hält einen Giftanschlag für möglich.

Alexej Nawalny hat in einem Flugzeug das Bewusstsein verloren und liegt seitdem im Koma

Der prominente Kreml-Kritiker liegt seit Samstag in der Berliner Charité und steht unter BKA-Schutz

Die Bundesregierung hält mittlerweile einen Giftanschlag für wahrscheinlich, auch Nawalnys Umfeld geht davon aus

Russische Ärzte sprachen vor seinem Transport nach Deutschland lediglich von einer Stoffwechselstörung

Warum ist Alexej Nawalny zusammengebrochen? Der 44-Jährige hatte in einem Flugzeug das Bewusstsein verloren und liegt seitdem im Koma. Samstag wurde er in die Berliner Charité gebracht, wo Ärzte untersuchen, ob möglicherweise Gift im Spiel war. Einen Giftanschlag hält mittlerweile auch die Bundesregierung für möglich. Es handele sich bei Nawalny um einen Patienten, „auf den mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ein Giftanschlag verübt worden ist“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin.

Wie es um den prominenten Kreml-Kritiker steht, ist unklar. Am Montag könnten Details zu seinem Zustand bekannt werden. Regierungssprecher Seibert äußerte sich nicht zum Gesundheitszustand von Nawalny.

Für Verwirrung sorgten unterdessen Aussagen des Filmproduzenten Jaka Bizilj, der den Flug nach Berlin organisiert hatte. Im Politik-Talk „Die richtigen Fragen“ auf „Bild live“ sagte er am Sonntagabend, dass Nawalny überleben werde: „Aus meiner Sicht ist die entscheidende Frage, ob er das unbeschadet übersteht und seine Rolle weiter einnehmen kann.“ Nawalny sei in diesem Fall sicherlich mindestens ein, zwei Monate politisch außer Gefecht gesetzt.

Nawalny-Sprecherin: Autorisierte Informationen nur von Ärzten oder ihr selbst

Über die Mitteilung zeigte sich die Sprecherin des Kremlgegners, Kira Jarmysch, erstaunt. Momentan habe niemand Zugang zu Informationen über den Zustand Nawalnys – schon gar nicht jemand, der nicht zur Familie gehöre. „Die Familie Alexejs hat niemanden beauftragt, der Presse etwas mitzuteilen über seine Gesundheit“, schrieb sie im Nachrichtenkanal Telegram am frühen Montagmorgen.

„Im Moment gibt es keine neuen Einzelheiten zu Alexejs Gesundheit. Wir bitten alle darum, Geduld zu bewahren und nicht auf unwahre Mitteilungen zu reagieren“, erklärte sie. Autorisierte Informationen gebe es nur von den Ärzten oder von ihr selbst.

Nawalny wurde am Wochenende umfassend in der Charité untersucht. Die behandelnden Ärzte wollten sich erst nach Abschluss der Untersuchungen und Rücksprache mit der Familie äußern. Auch Nawalnys Mitarbeiter wollten Auskunft geben. Wann genau, war zunächst unklar.

Die Öffentlichkeit verfolgt den Fall genau, nicht nur in Russland und Deutschland, sondern auch international. Denn im Raum steht der Verdacht, dass der Oppositionelle vergiftet wurde. Nawalnys Team zeigt sich davon überzeugt. Russische Ärzte dagegen wiesen diese Darstellung zurück und sprachen von einer Stoffwechselstörung.

Am Montag betonten die behandelnden Ärzte in Omsk, dass sie bei ihrer Diagnose „keinerlei Druck“ von außen ausgesetzt gewesen seien. „Wir haben mit niemandem eine Diagnose vereinbart“, sagte Chefarzt Alexander Murachowski bei einer Online-Pressekonferenz am Montag. „Auf uns wurde keinerlei Druck von außen, von Medizinern oder anderen Kräften ausgeübt.“

Nawalny sollte erst nicht ausreisen dürfen

Schon dass Nawalny zur Behandlung nach Deutschland gebracht werden konnte, ist für seine Unterstützer ein Erfolg. Lange war nicht klar, ob der Oppositionelle Russland würde verlassen dürfen. Zunächst hatten die russischen Mediziner einen Transport abgelehnt, weil der Zustand des Patienten keinen Flug erlaube.

Erst am Freitagabend gab das Krankenhaus dann die Erlaubnis, am Samstagmorgen landete das Spezialflugzeug auf dem militärischen Teil des Flughafens Tegel. Seine Ehefrau Julia Nawalny durfte ihn gemeinsam mit einem Mitarbeiter bereits in der Klinik besuchen.

Fall Nawalny: Der finnische Präsident als Vermittler

Eine wichtige Rolle bei der Ausreise spielte offenbar der finnische Präsident Sauli Niinistö. Der hatte mit Bundeskanzlerin Angela Merkel telefoniert und danach mit Russlands Präsident Wladimir Putin. Die Bundesregierung hatte zuvor mehrmals angeboten, Nawalny in Deutschland behandeln zu lassen.

Auf dem Weg zur Charité: Ein Intensivtransporter der Bundeswehr fährt mit dem russischen Oppositionellen Nawalny durch Berlin. Der russische Oppositionelle liegt seit Donnerstag im Koma und wird künstlich beatmet. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Den Flug von Omsk nach Berlin organisierte die Initiative „Cinema for Peace“ um den Filmproduzenten Bizilj. Für die Kosten kam der russische Unternehmer und Mäzen Boris Simin auf, wie Nawalnys enger Vertrauter und Mitarbeiter Leonid Wolkow auf Facebook schrieb.

Kreml-Kritiker Nawalny: Wurde er schon im Wahlkampf beobachtet?

Nawalny, einer der härtesten Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin, liegt seit vergangenem Donnerstag im Koma und wird beatmet. Auf dem Rückflug von einer Wahlkampftour in Sibirien hatte er das Bewusstsein verloren, das Flugzeug musste im sibirischen Omsk landen.

Am Sonntag wurde bekannt, dass er offenbar schon vor der plötzlichen Verschlechterung seines Zustands aufmerksam beobachtet wurde – das legt ein russischer Zeitungsbericht nahe. Der Artikel in der Boulevardzeitung „Moskowski Komsomolez“ beschreibt, wo sich Nawalny zu jedem Zeitpunkt seiner Sibirien-Reise aufhielt, mit wem er sprach und wo er übernachtete.

Sein Team soll mehrere Hotelzimmer angemietet haben, Nawalny sei aber in eine „konspirative“ Wohnung gebracht worden. Jemand aus seinem Team soll Sushi bestellt haben. Dabei sollen die Behörden ihn die ganze Zeit beschattet haben, heißt es in dem Beitrag weiter. Als Quellen in dem Bericht werden „Sicherheitskreise“ angegeben.

Nawalnys Umfeld ist über die Beschattung nicht verwundert

Wenn es überhaupt eine Vergiftung gegeben haben soll, könne das nur am Flughafen oder im Flugzeug passiert sein, hieß es in der Zeitung als Schlussfolgerung. „Alle Bewegungen und Kontakte in der Stadt wurden akribisch untersucht.“

Nawalnys Umfeld ist über die Beschattung nicht verwundert. „Das Ausmaß der Überwachung überrascht mich überhaupt nicht, wir waren uns dessen bereits bewusst“, schrieb Sprecherin Kira Jarmysch auf Twitter. „Aber es ist erstaunlich, dass sie nicht gezögert haben, allen davon zu erzählen.“

Der Oppositionelle Ilja Jaschin kündigte an, eine offizielle Anfrage an den Inlandsgeheimdienst FSB stellen zu wollen. Es sei ungeheuerlich, dass Geheimdienstmitarbeiter einen Oppositionspolitiker bespitzelten, schrieb Jaschin auf Facebook.

Nawalny ist nicht der erste Kreml-Kritiker, der in Berlin behandelt wird

Viele Beobachter sehen den Fall Nawalny in einer Reihe mit anderen Fällen, bei denen Oppositionelle und Kreml-Gegner betroffen waren. So wurde vor zwei Jahren Pjotr Wersilow, Mitglied der Post-Punk-Band „Pussy Riot“, in einem Ambulanz-Jet mit schweren Vergiftungserscheinungen aus Moskau nach Berlin geflogen. Auch er wurde in der Charité behandelt, „Cinema for Peace“ hatte auch in seinem Fall den Transport nach Deutschland organisiert.

Alexej Nawalny und seine Familie im September 2019: Seine Frau Julia Nawalny (rechts), Tochter Daria und Sohn Zahar. Seine Frau ist mit nach Berlin gereist. Foto: dpa Picture-Alliance / Andrew Lubimov / picture alliance/AP Photo

Damals hatte das Krankenhaus nach Untersuchungen mitgeteilt, dass es eine hohe Plausibilität für eine Vergiftung gebe. Anders sei die Entwicklung der Symptome innerhalb des kurzen Zeitraums nicht zu erklären. Welches Gift es war, bekamen wohl auch die Klinik-Wissenschaftler nicht heraus. Wersilow selbst vermutete auch deshalb den russischen Geheimdienst hinter dem Giftanschlag.

Der ehemalige russische Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter Julia überlebten 2018 in London einen Giftanschlag nur sehr knapp. Der britische Geheimdienst sieht auch hier Moskau in der Verantwortung, der Kreml bestreitet das vehement.

Nawalny: Außenexperte Röttgen sieht „ein gewisses Muster“

„Ein gewisses Muster“ sieht deshalb CDU-Außenexperte Norbert Röttgen auch im Fall Nawalny – es gebe einen starken Verdacht, dass es sich um einen Anschlag auf einen russischen Oppositionellen handele. Dass Nawalny die Kreise von Wladimir Putin stört, ist unbestritten.

Nachdem der angesehene Regierungskritiker Boris Nemzow 2015 erschossen wurde, hatte Nawalny die Opposition in Russland aus ihrer Schockstarre geholt. Mit detaillierten Recherchen zum Machtmissbrauch brachte er den Kreml, den Geheimdienst und auch einflussreiche Oligarchen gegen sich auf. 2017 warf Nawalny dem damaligen Regierungschef Dmitri Medwedew Korruption im großen Umfang vor und löste eine Welle des Protests aus. Immer wieder gab es Festnahmen des 44-Jährigen.

Russlandbeauftragte fordert Aufklärung

Der Russlandbeauftragte der Bundesregierung, Dirk Wiese (SPD), forderte Aufklärung. „Der Vorwurf der Vergiftung steht im Raum“, sagte Wiese den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. „Die rapide Verschlechterung von Nawalnys Gesundheitszustand muss glaubwürdig, transparent und kooperativ mit den russischen Behörden aufgeklärt werden.“ Zunächst müsse man abwarten, was die Untersuchungen in der Charité ergäben.

Die Bundesregierung hat unterdessen klargestellt, dass es sich bei Nawalny um keinen Gast der Regierung handelt. Regierungssprecher Steffen Seibert betonte am Montag in Berlin, es gebe „keine förmliche Einladung“. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) habe lediglich ihre Bereitschaft erklärt, dem möglicherweise vergifteten Patienten auf Wunsch der Familie die Einreise aus humanitären Gründen zu ermöglichen. Transport und Behandlung seien jedoch privat organisiert worden.

Nawalny steht in Berlin unter dem Schutz des Bundeskriminalamts (BKA). Das Bundeskriminalamt ist laut Gesetz unter anderem zuständig für den Personenschutz von Mitgliedern der Bundesregierung, aber auch von ausländischen Gästen, beispielsweise bei Staatsbesuchen. In Regierungskreisen hieß es, über diese Regelung im BKA-Gesetz sei es möglich, in dem Fall zu helfen.

