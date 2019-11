AKK meldet der Nato Rekordausgaben für die Verteidigung

Berlin. Die Rüstungsausgaben sollen in zwei Jahren um 17 Prozent steigen. Der Linke-Fraktionschef hält das für „die größte Fehlinvestition“.

Wenn es einen Leitspruch gibt, den Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) als Tagesbefehl für ihr Ministerbüro ausgeben könnte, wäre es ein Satz des früheren US-Präsidenten Barack Obama. „Don’t admire the problem. Tell me about solutions.“ Nicht das Problem bewundern, Lösungen anbieten. „Das ist es auch, was unsere Bundeswehr auch von ihrer politischen Führung erwarten darf“, glaubt sie.