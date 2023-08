Die Mehrheit in Deutschland lehnen nach Umfrage des Meinungsforschungsinstitut Yougov eine Regierungsbeteiligung der AfD ab. Die Einzelheiten.

Berlin. Auf ihrem Parteitag muss die AfD keine Störgeräusche vom Verfassungsschutz befürchten. Warum die Behörde ein "Schweigelübde" ablegte.

Per Eilantrag hat die AfD vor Gericht das Bundesamt für Verfassungsschutz zum Schweigen gebracht. Die Behörde verpflichtete sich nach Angaben des Verwaltungsgerichts Köln zu einer "Stillhaltezusage" während des bis Sonntag andauernden Europa-Parteitages der Rechtspopulisten in Magdeburg.

Die Beschwerde ist eine politische Retourkutsche. Sie zielt auf Amtschef Thomas Haldenwang ab. Der hatte nach dem Start des Parteitages am vergangenen Wochenende in einem Interview analysiert, Vertreter des ehemaligen gemäßigten Lagers hätten bei den Kandidaten für die Europawahl so gut wie keine Rolle mehr gespielt.

AfD-Streit mit Verfassungsschutz geht in die nächste Runde

Nach der Devise "Wehret den Anfängen" zog die AfD vor Gericht. So stellte sie sicher, dass Haldenwang sich zur Fortsetzung des Parteitages an diesem Freitag nicht wieder äußert. Auf dem Kongress verbat sich AfD-Chef Tino Chrupalla einen "Eingriff in die Entscheidungsfindung der Delegierten".

Die AfD will in Magdeburg ihre Kandidatenliste vollenden und das Wahlprogramm beraten. Die AfD grenzt sich von der EU ab und übt scharfe Kritik. Einige Parteigänger plädieren gar für einen EU-Austritt Deutschlands.

Die Parteiführung argwöhnt, der Verfassungsschutz versuche politisch Einfluss zu nehmen. Die AfD steht seit Langem im Visier der Verfassungsschutzbehörden in Bund und Ländern. Das Kölner Bundesamt stuft sie als sogenannten rechtsextremistischen Verdachtsfall ein.

Stillhaltezusage ist rechtlich bindend und läuft am Sonntag ab

Die Stillhaltezusage gilt bis zum Ende des Parteitages. Zwar gab das Amt sie freiwillig und nach eigener Einschätzung "aus Respekt vor dem Gericht" ab. Aber nun ist der Verfassungsschutz an die eigene Zusage rechtlich gebunden.

In der Sache selbst wird das Gericht erst nach dem Parteitag entscheiden. Es geht darum, ob Haldenwangs Äußerungen rechtmäßig waren oder nicht.

Die Abwägung der Richter: Einerseits dürften staatliche Stellen nicht zu Gunsten oder zu Lasten einer politischen Partei auf einen Wahlkampf einwirken und müssen die Chancengleichheit beachten. Andererseits soll gerade der Verfassungsschutz ausdrücklich der Bevölkerung Auskunft über Bestrebungen geben, die sich gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung richten.

