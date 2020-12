Ärzteverband: Klinikbetrieb auf „Feiertags-Niveau“ absenken

Köln. Wegen der großen Zahl an Covid-Fällen sollen Kliniken den Betrieb auf „Feiertags-Niveau“ absenken. Das fordert der Ärzteverband Marburger Bund.

Die Ärztevereinigung Marburger Bund richtet sich mit einem deutlichen Appell an die Krankenhäuser im Land: Um das Personal zu entlasten, sollen alle Kliniken im Land die medizinische Versorgung auf das „Niveau eines Feiertages“ senken.

Ab 19. Dezember, so die Forderung, sollten sich Kliniken auf Covid-19-Fälle konzentrieren und bis Anfang Januar keine Operationen planen oder Diagnosen liefern – medizinische Notfälle selbstverständlich ausgenommen.

Nicht nur Intensivstationen überlastet, sondern auch Normalstationen

„Das pflegerische und ärztliche Personal in den Krankenhäusern arbeitet inmitten der zweiten Welle seit Wochen am Limit – zum Teil am Rande der Erschöpfung“, heißt es in einer Mitteilung des Marburger Bundes NRW/Rheinland-Pfalz. Angesichts der steigenden Zahl schwer an Covid Erkrankter seien nicht nur Intensivstationen, sondern auch Normalstationen regelrecht überlastet.

Ohnehin litten die Kolleginnen und Kollegen unter Personalmangel – nicht erst seit Corona. „Das Klinikpersonal braucht dringend Zeit zum Durchatmen, um Kraft zu schöpfen“, heißt es weiter. Die Befürchtung: Weil die Infektionszahlen weiter steigen, steige unweigerlich auch die Zahl der Patientinnen und Patienten.