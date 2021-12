Ältere nicht länger abkoppeln

Die meisten Altenheime haben kein vernünftiges Internet. Das muss schnell geändert werden. Es kann nicht sein, dass Senioren abgekoppelt werden.

Sicherlich kann eine Anbindung ans Internet, gerade in Coronazeiten, nicht den persönlichen Zuspruch, die menschliche Nähe ersetzen. Darunter mussten die Menschen in den Seniorenheimen lange leiden, und wer weiß, was mit dem Eintreffen von Omikron noch alles an Einschränkungen droht. Umso mehr ist es ein alarmierender Befund, wenn ein erheblicher Teil der Einrichtungen in Deutschland offenkundig nur unzureichend mit einer Anbindung ans Internet versorgt ist.

