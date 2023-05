1000 Ärzte streiken am Dienstag in NRW und Rheinland-Pfalz

Auch in Nordrhein-Westfalen wollen Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern am Dienstag (9. Mai) erneut die Arbeit niederlegen.

Köln. Der Marburger Bund hat Ärzte zum Warnstreik aufgerufen. Auch in NRW wollen sich viele Beschäftigte an kommunalen Krankenhäusern beteiligen.

In Nordrhein-Westfalen wollen Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern am Dienstag (9. Mai) erneut in einen Warnstreik treten – zusammen mit vielen Kollegen bundesweit. In NRW und Rheinland-Pfalz beteiligen sich im laufenden Tarifkonflikt diesmal voraussichtlich 33 Kliniken und gut 1000 Mediziner an der Aktion, wie ein Sprecher des Marburger Bunds sagte. Die meisten wollten an der zentralen Kundgebung ab Mittag (13 Uhr) in Frankfurt teilnehmen. Die Gewerkschaft hatte zuletzt Ende März zu einer Arbeitsniederlegung aufgerufen. Es liege weiterhin noch kein Arbeitgeber-Angebot vor.

Warnstreik an Kliniken in NRW: Aufschiebbare OPs sollen ausfallen

In NRW seien Klinikärzte der Standorte Bad Oeynhausen, Detmold, Bielefeld, Gelsenkirchen, Neuss und Marl beteiligt, hieß es. In Neuss wollten sich weitere rund 100 Beschäftigte zum lokalen Warnstreik vor der Klinik treffen. Die Notfallversorgung sei gewährleistet, versicherte der Marburger Bund. Aufschiebbare Operationen sollen hingegen ausfallen.

Mit dem erneuten Warnstreik soll der Druck auf die Arbeitgeber vor der nächsten Runde am 22. Mai steigen. Der Marburger Bund fordert für die bundesweit rund 55.000 Ärzte an kommunalen Kliniken rückwirkend einen Inflationsausgleich und eine lineare Erhöhung der Gehälter um 2,5 Prozent. Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände lehnt das als überzogen ab. (dpa)

