Podcast In den Fängen des Wunderheilers - der Trailer

Wesel/Duisburg/Essen. Ein „spiritueller Führer“ hat Menschen in Wesel misshandelt und manipuliert. „In den Fängen des Wunderheilers“ arbeitet die Geschehnisse auf.

„Sektenguru von Wesel vor Gericht“, „Guru soll Sektenmitglieder vergewaltigt und misshandelt haben“, „Unfassbare Taten im Haus Constanze“. Diese schrecklichen Schlagzeilen drehen sich um das sogenannte Haus Constanze in Wesel, im kleinen Weseler Ort Diersfordt. Das Haus Constanze sorgte für bundesweite Schlagzeilen, da ein selbsternannter „spiritueller Führer“ Namens Wilri W. dort eine Sekte bildete und über Jahre zahlreiche Gewaltverbrechen an Menschen verübte, denen er eigentlich helfen wollte.

Im Podcast „In den Fängen des Wunderheilers“ werden in vier Folgen die Geschehnisse rund um Wilri W. und das Haus Constanze aufgearbeitet. Es wird erklärt, was das Balance-Recovery Life-Center für eine Sekte war und wie sie in Wesel entstand. Unter anderem kommt die Geschäftsführerin der Sekteninfo NRW zu Wort und spricht über die Gruppierung, die die Beratungsstelle bereits seit 2015 beobachtete. Riede erzählt darüber hinaus, wie Menschen sich vermeintlichen Wunderheilern wie Wilri W. hingeben und warum sie da bleiben, obwohl ihnen Schreckliches widerfährt.

Und auch Geschädigte selbst erzählen aus ihrer Zeit unter dem Einfluss von Wilri W. – ehemalige Mitglieder der Gemeinschaft: Wie kamen sie zu der Gemeinschaft, was erlebten sie im Haus Constanze und wie blicken sie zurück auf die Zeit? „Die Frage ist ja: Wie kommt ein vernünftig denkender Mensch darauf, bei so etwas mitzumachen?“, fragt sich beispielsweise ein Mitglied heute selbst. Diese und viele weitere Fragen werden im Podcast geklärt.

Hören Sie jetzt den Trailer und abonnieren Sie den Podcast kostenlos, um keine Folge zu verpassen:

Neugierig geworden? So finden Sie den Podcast

Die einzelnen Folgen sind Sie auf allen gängigen Podcastplattformen, zum Beispiel auf Spotify und Apple Podcast. Oder hören Sie den Podcast direkt hier im integrierten Webplayer. Alle Folgen finden Sie über die Übersichtsseite des Podcasts.

„In den Fängen des Wunderheilers“ ist ein Podcast der NRZ und in Zusammenarbeit mit Radio K.W. entstanden.