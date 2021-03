Zukunft des Wohnens in NRW: Sozial, gerecht und klimaneutral

Bochum. Im Podcast sprechen wir mit dem Vonovia-Vorstandsvorsitzenden Rolf Buch über ökologischen Wohnungsbau, hohe Mieten und soziale Verantwortung.

Das Thema Wohnen bewegt viele Menschen in der Region, entweder weil sie auf Wohnungssuche sind, wegen der Corona-Pandemie mit den Mietkosten zu kämpfen haben oder überlegen, wie sich das Wohnen in Zukunft gestalten lässt, auch mit Blick auf den Klimawandel. Daher fragen wir in der neuen Folge unseres Podcasts "Die Wirtschaftsreporter" den Vonovia-Vorstandsvorsitzenden Rolf Buch wie sein Konzern zur Lösung der vielen Probleme in dem Bereich beitragen möchte.

"Wir haben als Unternehmen in der Corona-Krise zeigen können, dass großes Unternehmen auch große Verantwortung bedeutet", sagt Buch. Der Schutz der Mitarbeiter stand an erster Stelle. Aber man habe auch auf Mieterhöhungen verzichtet, Kündigungen nicht vollzogen und würde generell eine moderate Mietenpolitik betreiben.

Die Klimawende ist ohne den Bereich Wohnen nicht möglich

Neben der sozialen Verantwortung gibt es auch eine ökologische Verantwortung. Auch danach hat Wirtschaftsreporter Frank Meßing den Vonovia-Chef gefragt. "Gebäude sind für 30 bis 40 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich. Die Klimawende wird ohne den Erfolg im Gebäudebereich nicht möglich sein", erklärt Buch. Daher habe man sich bei Vonovia konkrete Ziele gesetzt, um klimaneutral zu arbeiten. Allerdings bedürfe es dabei einer gemeinsamen Anstrengung aller Vermieter und Vermieterinnen sowie Eigenheimbesitzer und -besitzerinnen, meint Buch.

Auch Themen wie die Expansion des Vonovia-Konzerns in Europa und die Umgestaltung von Quartieren, die als soziale Brennpunkte bekannt sind, haben wir mit Rolf Buch besprochen.

