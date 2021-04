Zu wenig Wertschätzung für Beschäftigte im Einzelhandel?

Essen Die Pandemie belastet den Einzelhandel. Wir sprechen darüber im Podcast mit Verdi-Vertreterin Silke Zimmer und Verkäuferin Maurike Maaßen.

Pöbelnde Kundschaft, psychischer Druck und die Angst, sich das Coronavirus einzufangen: Wie wirken sich die Belastungen der Corona-Pandemie auf Beschäftigte im Einzelhandel aus?

Wir haben darüber in unserer neuen Podcast-Folge von "Die Wirtschaftsreporter" mit Silke Zimmer, Leiterin des Landesfachbereichs Handel bei der Gewerkschaft Verdi, und Maurike Maaßen, Verkäuferin bei Netto und Betriebsrätin, gesprochen.

Einzelhandel in NRW: Probleme, Respekt und Lohn

Maurike Maaßen erzählt wie sie die Pandemie bisher in ihrer Supermarkt-Filiale erlebt hat und mit welchen Sorgen und Probleme sie und ihre Kolleginnen und Kollegen derzeit konfrontiert sind. Es sind vor allem Frauen, die im Einzelhandel arbeiten, oftmals in Teilzeitmodellen, teils alleinerziehend. Sie seien durch die Krise besonders benachteiligt.

Silke Zimmer berichtet von den schwierigen Beschäftigungsverhältnissen im Einzelhandel, den hohen Gewinnen trotz Corona und fordert Respekt den Beschäftigten gegenüber. Die hätten mehr verdient, als Einkaufsgutscheine oder Schokolade als Dankeschön.

Mehr Wertschäftzung für systemrelevante Beschäftigte

Beide sind sich einig: Es braucht bessere Arbeitsbedingungen für die Angestellten, mehr Lohn und auch mehr Respekt gegenüber Menschen, die in der Krise mehrfach als "systemrelevant" bezeichnet wurden. Was genau sie kritisieren und welche Lösungen sie vorschlagen, hören Sie in unserer neuen Podcast-Folge.

+++ Fragen, Themenwünsche, Anregungen zum Podcast? Schreiben Sie uns gerne eine Mail an wirtschaftsreporter@funkemedien.de +++

So können Sie unseren Podcast hören

„Die Wirtschaftsreporter“ ist der neue Podcast und gleichzeitig eine Dialogplattform für die Wirtschaft in NRW. Alle zwei Wochen, immer freitags, führt ein Wirtschaftsredakteur der WAZ ein Gespräch mit einem Experten oder einer Expertin zu einem brennenden Thema aus der Region.

Sie können den Podcast „Die Wirtschaftsreporter“ hier hören oder kostenlos in ihrer Streaming-App auf dem Smartphone abonnieren, zum Beispiel bei Spotify, Audio Now, Podimo oder Apple Podcasts. Einfach „Die Wirtschaftsreporter“ in die Suchmaske eingeben und auf den Button „Abonnieren“ klicken.