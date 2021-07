Vom Schulabbrecher zum CEO: Haniel-Chef über Transformation

Essen Seit etwa zwei Jahren leitet Thomas Schmidt das Familienunternehmen Haniel und treibt eine Transformation voran: Haniel soll "enkelfähig" werden.

Einer, der mit 16 die Schule schmiss und sich dann hochgearbeitet hat, arbeitet jetzt für eine Unternehmerfamilie, die zu den zehn reichsten in Deutschland gehört und die ihr Geld mit Beteiligungen an anderen Unternehmen verdient. Wie passt das zusammen? Das fragen wir in unserer neuen Podcast-Folge Thomas Schmidt, den CEO von Haniel.

Ein großes Thema dieser Episode ist dabei die Zukunftsvision von Haniel, die das Duisburger Unternehmen mit dem Attribut "enkelfähig" überschreibt. Welche Konflikte kommen auf, wenn man Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit für eine "enkelfähige" Zukunft zusammendenken muss? Was hat die Unternehmenskultur damit zu tun? Und wann wird Thomas Schmidt eigentlich selbst Opa?

