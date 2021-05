Reisen trotz Corona: Kann man das verantworten?

Sommer ist Reisezeit - dieses Jahr auch? Können wir trotz Pandemie bedenkenlos Urlaub machen? Wir sprechen darüber mit einem Reise-Veranstalter.

Die Sommerferien sind nicht mehr lange hin, normalerweise die beste Reisezeit. Aber in Pandemie-Zeiten ist eben nichts wirklich "normal". Dürfen wir jetzt eigentlich verreisen? Und wenn ja, können wir das auch mit gutem Gewissen tun? Und wo ist Urlaub überhaupt möglich? Wir fragen in unserer aktuellen Podcast-Folge von "Die Wirtschaftsreporter" den Geschäftsführer des Reise-Anbieters Schauinsland Reisen Gerald Kassner.

"Viele von uns waren jetzt seit über einem Jahr nicht im Urlaub. Wir vermissen den Urlaub", sagt Kassner. "Und verantwortungsvoll reisen sollte für jeden möglich sein." Teilweise sei es im Ausland sogar sicherer als im Inland, was das Corona-Infektionsrisiko angehe. Anders sehen das viele Virologen und Ärztinnen: So hat etwa die Essener Intensivmedizinerin Carola Holzner, Doc Caro, Mitte Mai in der Talkshow "Anne Will" gesagt: "Für mich fällt der Urlaub dieses Jahr aus. Ich bleibe mit meinem Hintern zuhause." Kassner nimmt dazu in unserem Podcast Stellung.

Außerdem sprechen wir über nachhaltigen Urlaub, den Trend zu Individualreisen und Urlaub im eigenen Land sowie über derzeit beliebte Reiseziele.

