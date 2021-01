Podcast: 5G, 6G, KI und die nächste industrielle Revolution

Essen. Was wie kryptische Abkürzungen klingt, ist: die Zukunft. Zumindest, wenn es nach Vodafone-Deutschlandchef Hannes Ametsreiter geht.

"Es bringt gar nichts, immer nur bewundernd auf andere Staaten zu blicken, wir müssen's selber hinkriegen", sagt Vodafone-Deutschland-CEO Hannes Ametsreiter in unserer aktuellen Podcast-Folge und referiert damit auf bürokratische Blockaden und fehlende Digitalisierung von Unternehmen und Behörden in Deutschland. Im weltweiten Vergleich "beginnen wir, zurückzufallen."

Ametsreiters große Vision ist die Gigabit-Gesellschaft: eine hochmoderne, hochvernetze, optimistische und humanistische Bevölkerung. Wie es damit in NRW bereits aussieht? Erzählt Ametsreiter in dieser Folge von "Die Wirtschaftsreporter". Außerdem: Wann ist in einem Unternehmen Diversity erreicht? Und was verbirgt sich hinter der "nächsten industriellen Revolution"?

