Insekten-Nudeln, Fleisch aus Zellkultur? So essen wir morgen

Bochum Was sind die Ernährungstrends der Zukunft? Fabio Ziemßen vom Innovationshub NX-Food diskutiert mit uns im Podcast darüber - live vom ruhrSummit.

Schon mal Insekten-Nudeln probiert? Wirtschaftsreporter Stefan Schulte und Podcast-Redakteurin Theresa Langwald auch nicht. Dabei war Fabio Ziemßen, der Innovationsmanager im Bereich Food-Startups bei NX-Food - einer Tochter des Großhändlers Metro - lange Zeit der Meinung, dass der Lebensmitteltrend Insekten-Proteine angenommen wird. Aber der klassische deutsche Kunde war noch nicht so weit. "Ich glaube aber, dass das Thema nochmal kommen wird", so Ziemßen in unserem Live-Podcast vom ruhrSummit in der Bochumer Jahrhunderthalle am Dienstag, 29. Juni.

"Ich denke, die Insekten-Produkte werden nochmal anders gestaltet werden und dann mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein kommen", sagt der Food-Experte. Welche anderen Trends in der Ernährungsindustrie sieht er? Die pflanzenbasierte Ernährung ist bereits seit einigen Jahren auf dem Vormarsch. Im Pandemie-Jahr 2020 ist der Absatz von vegetarischen Produkten in Deutschland sogar noch einmal um 40 Prozent gestiegen und der Absatz von veganen Lebensmitteln um 60 Prozent. Was kommt danach?

Die Food-Trends werden im Ausland gemacht

Ziemßen gibt daraufhin einen Ausblick ins Ausland, wo bereits mit Cellular Agriculture gearbeitet wird, also zellularer Fleischproduktion, die nicht mehr an die klassische Landwirtschaft gebunden ist. Außerdem würden Ziemßen und sein Team bereits in Richtung pilzbasierte Lösungen und Fermentationstechnologien schielen. Wir dürfen gespannt sein.

Es geht in dieser Podcast-Folge aber auch darum, wie es ein Start-up schaffen kann, erfolgreich zu werden. Eine tolle Idee allein reicht leider nicht. Ziemßen verrät, worauf er bei einem Food-Start-up achtet, dass er selbst schon einmal mit einem Start-up auf die Nase gefallen ist - und auch, was als 10-Jähriger sein Lieblingsessen war. Nur so viel: Insekten-Nudeln waren es nicht.

