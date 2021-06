Douglas-Chefin über Purpose, Führung und die Frauenquote

Essen/Düsseldorf Seit 2017 führt Tina Müller Douglas durch die digitale Transformation. Im Podcast erzählt sie, was sinnhafte Arbeit und Düfte damit zu tun haben.

Was ist der Sinn eines Unternehmens? Wo wollen junge Menschen heute arbeiten? Wo investieren sie? Die Antwort scheint einfach zu sein, ist in ihrer Ganzheit aber natürlich kompliziert. Das Zauberwort heißt neuerdings "Purpose" - zumindest, wenn es nach den Gästen in unserer neuen Podcast-Folge geht: Mit Tina Müller, Geschäftsführerin der Parfümerie-Kette Douglas, und Frank Dopheide, Geschäftsführer der Purpose-Agentur „human unlimited“, diskutieren wir darüber.

Junge Menschen wollen dort arbeiten, wo sie „einen persönlichen impact machen können, in einem Feld, das sie für bedeutungsvoll halten“, sagt zum Beispiel Dopheide. Aber: Bieten die großen Unternehmen das heutzutage überhaupt (noch)? Müller stellt die Frage: "Was passiert, wenn dein Unternehmen von heute auf morgen verschwindet? Vermisst Sie dann jemand?" Anhand dieser Frage könne man gut ableiten, ob man ein sinnhaftes Unternehmen führe, ein Unternehmen mit Purpose.

Wir klären, was genau Purpose für Unternehmen, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für die Kundinnen und Kunden meint, fragen nach, wie es bei Douglas selbst darum bestellt ist. Wir sprechen aber auch über gute Führung und gutes Management, Kreativität, die Frauenquote - und, ja, auch über Parfüm.

