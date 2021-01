DGB-Chefin: "Erreichen einige Bevölkerungsgruppen kaum mehr"

Essen. DGB-Landeschefin Anja Weber im Podcast über Schützengräben zwischen Unternehmen und Gewerkschaften, Folgen der Corona-Krise und die Frauenquote.

In der vierten Podcast-Folge von "Die Wirtschaftsreporter" spricht WAZ-Wirtschaftsredakteur Stefan Schulte mit DGB-NRW-Chefin Anja Weber über Themen wie die Frauenquote, über den Schutz, aber auch die Belastung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in der Corona-Krise, und über die politische Dimension dieser Krise.

"Mich besorgt vor allem," sagt Weber, "dass wir jetzt schon über sehr lange Zeit bestimmte Bevölkerungsgruppen kaum erreichen." Die Corona-Krise bestärke eine Polarisierung der Gesellschaft, vielen Menschen fehle jetzt der persönliche Kontakt, viele fühlten sich im Stich gelassen.

Doch Weber macht auch Mut für das neue Jahr 2021. "Wir haben starke Gewerkschaften in Nordrhein-Westfalen. Das ist das, was mich am mutigsten macht. Denn man muss auf die eigene Kraft setzen, dann ist man kein Opfer."

