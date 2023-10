Wie die Linke für Scholz die Migrationswende vorbereitet

Warum stützen Linke die Hamas? Kanzlers neuer Stresstest für die Ampel? Wer nennt seinen Sohn „Rommel“? Sex auf der Buchmesse.

Das schwierige Verhältnis von Islam und Judentum, die Denkfehler der Postkolonial Studies, Birkenstock, Bettwanzen und das insektizidhaltige Leben eines Kammerjägers. Zum Start in die neue Woche präsentieren Paul und Hajo Schumacher im Mutmachpodcast von Funke Wichtiges, Witziges und Wirres.

Nutzt Kanzler Scholz die Krise für eine radikale Migrationswende? Was ist der legendäre NPC? Wie wir uns langsam an neues Denken herantasten? Marschieren Bundeswehr-Spezialkräfte bald nach Gaza? Warum klingen Linke weltweit nach Björn Höcke? Wieviel Staatsräson findet sich im Einbürgerungstest? Satanische Kürbisse, der Waldboden von Mugdog, Seltene Erden aus dem All und das Beziehungsgift der Bettwanzen. Plus ein Tipp für die ganze Woche: Smartphone einfach mal zur Seite legen. Folge 667.

