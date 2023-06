Blutblasen, Mettbrötchen, folierte Pappe - die Ikea-Diät

Der Aufbau einer Ikea-Küche gehört zu den letzten Abenteuern der Menschheit. Resilienztraining und Seelenschau gibt's inklusive.

"Gib' mal den Inbus!“ Oder: Arbeitssieg gegen die Schweden. Paul und Hajo Schumacher stecken eine Küche zusammen. Dabei entdecken sie sich selbst und den Zauber des Mettbrötchens. Was zwischen Uppsala und Stockholmer Jähzorn noch geschah: Das geheimnisvolle „So!“. Die edle Seele des Selbstgebauten. Aufbau als Liebesbeweis. Das Vergessen als wichtigster Verbündeter. Roquefort und Blaufichte. Hoffen auf das Zukunfts-Ich. Wann kommt die perforierte Arbeitsplatte. Und am Ende dann doch wieder zum Recyclinghof. Plus: Exklusive Lyrik-Lesung mit Werner. Folge: 588.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de