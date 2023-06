Reporter Scherzer: „Vitali Klitschko ist mein Freund“

Vom Pokalfinale zu Kiews Bürgermeister. Hartmut Scherzer, 85, schrieb seine ersten Sportberichte, als Herberger und Adenauer regierten.

Ob Bubi Scholz oder Muhammad Ali, Franz Beckenbauer oder Didi Thurau - er hatte sie alle. Und alle schätzen ihn. Derzeit recherchiert Scherzer in Kiew für sein neues Buch. Bürgermeister Vitali Klitschkow hat ihn persönlich eingeladen.

Seit 64 Jahren berichtet Reporterlegende Hartmut Scherzer, 85, von den größten Sportereignissen des Planeten, ob 16 Fußball-Weltmeisterschaften, unzählige Boxkämpfe, 700 von 1000 Länderspielen der Nationalelf. Er hat nie eine Deadline verpaßt, aber dafür eine Karriere als Boxer. Scherzer über den Kabinentod, verlogene Dopingdebatten und den ewigen Kampf gegen sich selbst. Sein Höhepunkt: Der Rumble in the Jungle zwischen Ali und Foreman 1974 in Kinshasa. Plus: Warum Eintracht Frankfurt einfach alternativlos ist. Folge 582.

Mitglied im Wir-Freundeskreis werden.

Alle Folgen des Podcasts

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de