Rauf und runter mit Habeck, Terzic und Kliemann

800 000 Euro Spende an die CDU, die Kunst des würdevollen Spazierengehens und Klimakleber als AfD-Helfer.

Rätselhafte Riesenspende an die Berliner CDU, der seltsame Tiefkühl-Frosch und die coole Barbara Schöneberger - der Mutmachpodcast von Funke startet mit Paul und Hajo Schumacher in die neue Woche: DAX-Rekord und Immobilienzocker, BVB gegen Bayern, VW gegen China, Hunde gegen Ratten, Lebensraum Plastikmüll, Hosenbeine wie Hauszelte, die Letzte Generation als AfD-Helfer, achtsames Rasenmähen, Buchensuchen, Jar Jar Binks und der Rassismus, der Taschentuchbaum die uiltimative Party in Plettenberg und warum Jan Böhmermann mit Fynn Kliemann reden sollte. Plus: Politikerklärer Jörg Quoos weiß, was die Woche wichtig wird. Folge 576.

Mitglied im Wir-Freundeskreis werden.

Alle Folgen des Podcasts

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de