Stuckrad-Barre, Putin, Vati – Was Macht mit Menschen macht

Allmacht, Ohnmacht, Machtgier und Machtmissbrauch: Der Mutmach-Podcast von Funke widmet sich einer rettenden und zerstörerischen Kraft.

Wann werden Mächtige zu Tyrannen? Wie kontrollieren wir Macht? Was tun bei Machtmissbrauch? Der Mutmachpodcast von Funke widmet sich einer rettenden und zerstörerischen Kraft. Warum Macht glücklich macht. Wie wir Machtgefälle erkennen. Wann korrumpiert Macht. Wie der Schöpfungsmythos männliche Macht befördert. Was Frauen und Männer unterscheidet, wenn Führungspositionen locken. Klatsch als Waffe gegen die Mächtigen. Welche Kontrollinstanzen die Demokratie geschaffen hat und wo sie in Gefahr sind. Und: Warum die Ermordung des saudischen Regimekritikers Jamal Khashoggi ein Fall von Machtdemonstration ist. Plus: Was verändert sich im Gehirn von Mächtigen? Folge 561.