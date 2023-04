Großliterat El Hotzo, Kleinliterat Döpfner & Killerwürmer

Nach der Atomkraft ist vor der Kernfusion, 510 Tage allein in einer Höhle und die größte polyamouröse Beziehung via OnlyFans.

Pflichtergometer für zockende Kids, Baerbock allein gegen Peking und die weltbeste Giffey-Imitatorin, die anonym bleiben will. Der Mutmachpodcast von Funke startet mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem in die neue Woche. Abschied von Antje Vollmer. Wie übersteht ein Mensch 510 Tage in einer Erdhöhle? Von Augstein bis Markwort – Deutschlands liberalophile Verleger. Die Schwarmkreativität der Gamer. Was geht’s Micaela Schäfer? Was steht im Newsletter von Peter Fox? Deutschlands beliebtester Radfernweg. Riesen-AKW Olkiluoto am Netz. Der Wolf unter den Würmern, Lob dem Blumenkohl und ein Flirt mit Benno Führmann. Plus: Politikerklärer Jörg Quoos verrät, was diese Woche wichtig wird. Folge 559.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de