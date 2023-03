Streikt der Sohn jetzt auch? Ist Mars das neue Rauchen? Hilft der Ampel Familientherapie? Und wieviel Lafontaine ist in Wagenknecht?

Kann Gefesseltsein zur Freiheit führen? Warum ist die FDP so bockig? Und was, wenn es Steine regnet? Der Mutmachpodcast von Funke startet munter in die neue Woche mit: Selbstaufgabe in Hanfseilen, Youtubern im Boxring, Magersucht im Sport und einem Plädoyer für Denglish.

Weitere wichtige Fragen: Wie alt darf ein US-Präsident sein? Hilft Hüftspeck gegen Rippenbruch? Kann man Sahra Wagenknecht ohne Oskar Lafontaine verstehen? Was ist los in Bramsche? Warum die leere Kammer in der Cheops-Pyramide? War Franziska Giffeys Schwenk nun schlau oder gemein? Wo fängt der Himmel an? Was macht der Hase im Pfeffer? Und: Kann Cem Özdemir seinen Kampf an der Ferrero-Front gegen Snickers-Sisters, MilkyWay-Mafia und Bounty-Bande gewinnen?

Plus: Politikerklärer Jörg Quoos über die Familientherapie der Ampel im ehemaligen Kindergarten Meseberg. Folge 541.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de