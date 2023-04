"Wann gibt es endlich eine Päpstin, Anselm Bilgri?"

Der ehemalige Benediktiner-Abt Anselm Bilgri über das Doppelleben schwuler Geistlicher, den Mut, das Kloster zu verlassen und die Kunst der gepflegten Muße.

„Man kann auch im Kloster nicht vor seinen Problemen fliehen.“ Im Mutmachpodcast von Funke offenbart der Wirtshaussohn, Ex-Chef der Klosterbrauerei Andechs, Unternehmensberater und Muße-Experte Anselm Bilgri sein bewegtes Leben und antwortet freimütig auf heikle Fragen: Wie fühlt sich das heimliche Schwulsein als Geistlicher an? Dürfen Benediktiner beim Christopher Street Day eskalieren? Wann wird der Zölibat endlich abgeschafft? Kann sich die Institution Kirche überhaupt reformieren? Wie lernt man als Mönch einen Partner kennen? Was ist wirklich wichtig im Leben? Wann gibt es endlich eine Päpstin? Plus: Gelassen bleiben inmitten all der Krisen? Folge 563.

Mitglied im Wir-Freundeskreis werden.

Alle Folgen des Podcasts

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de