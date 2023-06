Scholz missrät ein Witz, ein Groupie erinnert sich

Wie ticken Groupies? Wie tickt Sahra Wagenknecht? Wer hilft der AfD? Verlängern Energydrinks das Leben?

Söder und Lindner brauchen Hilfe, das große Luftwaffenmanöver der Nato und ein Verrichtungskabuff unter Lindemanns Bühne - im Mutmachpodcast von Funke liefern Suse und Hajo Schumacher Wichtige, Witziges und Wirres: Die Nato geht in die Luft. Ein schlumpfiger Humorversuch von Kanzler Scholz. Erinnerungen eines Groupiegirls. Heizfriedensverhandlungen in der Ampel. Arbeitslose Wärmepumpe in der Grünen-Zentrale. Was hat es mit der Verdachtsberichterstattung auf sich? Verliebt in Paul Breitner. Das Leiden der Ostberliner Kreativen. Pädagogisch wertvolle Menstruationsflecken. Ein Plädoyer brechen, machen, nee, halten. Plus: Politikversteher Jörg Quoos erklärt, was diese Woche wichtig wird. Folge 583.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

