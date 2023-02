George Clooney, Amy Winehouse und Bohlens Slutshaming

George Clooney und Amy Winehouse und Dieter Bohlens Schlampenproblem - der perfekte Start in die Woche mit Funkes Mutmachpodcast.

Klimaaktivisten kleben in Thailand, 99 chinesische Luftballons und der Waschbär auf dem Dachboden - der Mutmachpodcast von Funke starrt mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem in die Woche. Prinz Harry: Baggerfahrerin statt Reitlehrerin. Wen wählen in Berlin? Retten Clooneys Kaffeekapseln den Planeten? Was hat Chinas Ballon über den USA zu suchen?

Das Schlagzeug-Geheimnis von Amy Winehouses „Valerie“. Senkt sparsames Gepäck die CO2-Bilanz? Wie kommt die Telefonzelle an die Straßenecke? Die geheimen Impfstoffverträge der Bundesregierung. Alles für die Quote: Bohlens nächste Peinlichkeit. Mitspargelegenheit, Schmelziegel und Leuchtwurm - ein neues Wortspielspiel. Plus: Funkes Politikerklärer Jörg Quoos: Darüber streitet die Ampel in dieser Woche. Folge 528.