40 Was hat die Landwirtschaft mit dem Klima(wandel) zu tun? – mit Maja Mogwitz

In Folge #40 „Wie wir fühlen“ dreht sich mit Landwirtin Maja Mogwitz alles um die Frage: Was hat die Landwirtschaft mit dem Klima(wandel) zu tun?

Welche Berührungspunkte habt ihr mit der Landwirtschaft? Euch fallen keine ein? Landwirtin Maja Mogwitz sagt: Im Grunde hat jede:r, der:die täglich isst, mit der Landwirtschaft zu tun. Doch die Arbeit von Landwirt:innen, den Grundversorgern der Gesellschaft, erfährt bis zuletzt nur wenig Aufmerksamkeit, wie auch in ihren Protesten deutlich wurde. Moderatorin Lena Enders spricht mit der Landwirtin und Journalistin Maja Mogwitz in Folge #40 „Wie wir fühlen“ über diese Themen. Maja räumt nicht nur mit Vorurteilen über die Landwirtschaft auf, sondern erzählt, wo sich die Wege von der Agrarwirtschaft und dem Klimawandel kreuzen. Außerdem geht es um die Frage der Ernährung: Was können wir heute und künftig beachten, um umweltbewusst einzukaufen? All das erfahrt ihr in dieser Folge – viel Spaß beim Hören!

