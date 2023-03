04 Jung und politisch: Der Berufsweg in den Bundestag – mit Emilia Fester

Emilia Fester ist mit 23 Jahren als jüngstes Mitglied für die Grünen in den Bundestag eingezogen. Im Podcast diskutiert sie mit Moderator Gustav König über den hohen Altersdurchschnitt im Bundestag und mögliche Lösungen wie die Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre. Weitere Themen sind Chancengleichheit und "Ageism".

Als Emilia Fester für die Grünen in den aktuellen Bundestag eingezogen ist, war sie 23 Jahre alt. Moderator Gustav König spricht in Folge #04 von „Wie wir fühlen“ mit ihr darüber, wie sie ihren Weg in den Bundestag gefunden hat. Emilia sagt: „Wir sind der jüngste Bundestag, den es jemals gab und trotzdem ist der Altersdurchschnitt immer noch über dem gesellschaftlichen Durchschnitt. Also: Der Bundestag ist älter als die Gesellschaft. Das möchte ich damit sagen.“ Mit Gustav spricht sie in der Folge nicht nur über den Alterdurchschnitt des Bundestags und wie er sich auf die Politik auswirkt, die beiden sprechen auch über die Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre, über Chancengleichheit und „Ageism“-Probleme.

Alle Episoden „Wie wir fühlen“ könnt ihr hier hören: www.funky.de/podcast

Mehr über Emilia Fester könnt ihr hier erfahren: www.emiliafester.de

Hinweis: Gustav und Emilia haben für diese Folge am 21.11.22 gesprochen.