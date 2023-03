Wie wir fühlen – Ein Podcast der Funky-Jugendredaktion

Die funky-Jugendredaktion ist ganz klar der Meinung: Über Gefühle muss man sprechen! Ohne Gefühlsduselei, aber dafür geradeheraus. In insgesamt 16 Episoden brechen wir jeden Mittwoch aufs Neue das Eis und sprechen über die Fragen: Wie lieben wir? Was macht der Klimawandel mit unserer Psyche? Wohin führt unser Berufsweg? Und wo herrschen noch immer Tabus, von denen wir uns befreien sollten? All diesen Fragen widmen sich die vier Moderator:innen aus der funky-Jugendredaktion – Annika Derichs, Lena Enders, Gustav König und Nina Sabo. Das Podcast-Projekt „Wie wir fühlen“ hat einen medienpädagogischen Hintergrund: Alle Moderator:innen haben sich im Rahmen der Produktion das erste Mal am Podcasten ausprobiert. Von der Themenplanung über die Gästeakquise bis hin zur Recherche und Skriptarbeit konnten sie eine Folge von der Idee bis zur fertigen Aufnahme begleiten. Das erste Mal in ein Mikrofon zu sprechen und den Aufnahme-Button zu drücken hat für jede Menge positive Aufregung gesorgt. Viel Freude beim Lauschen – und fühlen! Zu allen Episoden „Wie wir fühlen“ kommt ihr hier: www.funky.de/podcast Ihr habt Feedback, Fragen oder Kritik? Schreibt uns gerne eine E-Mail an: funky-podcast@raufeld.de Produktion & Redaktion: Annika Derichs, Lena Enders, Gustav König, Nina Sabo Schnitt & Sound: Marcus Klose, Max Wiegand Grafik: Meryem Deniz, Verena Kaluza

„Als wäre ich das erste Mal in einem Cockpit und nichts ist beschriftet.“ So hat Moritz Brückner sich in seinem Körper gefühlt, kurz nachdem er einen schweren Unfall hatte, der sein Leben komplett veränderte. Wer war Moritz vor dem Unfall und wer ist er heute? Wie sehr können Schicksalsschläge unsere Identität prägen? Und vor allem: Wie kann man am besten damit leben? Über diese Fragen und Moritz' Geschichte sprechen Moderatorin Nina Sabo und er in Folge #02 von „Wie wir fühlen.“

Moritz erwähnt an einer Stelle den Begriff „Tetra“. Er bezieht sich damit auf die Tetraplegie bzw. auf sich als Tetraplegiker. Die Tetraplegie ist eine Form der Querschnitsslähmung, bei der alle vier Extremitäten gelähmt sind. Die Ursache dafür ist in der Regel eine Schädigung des Rückenmarks im Bereich der Halswirbelsäule. In etwa 60 Prozent aller Fälle ist ein Trauma, also ein Unfall, die Ursache für die Lähmung. (Quelle: https://deutschefachpflege.de)

