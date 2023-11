Essen. Schlafprobleme, Hautkrebs oder Tinnitus: Digitale Tools können uns helfen, ein gesünderes Leben zu führen. Was hilft wirklich?

Was machen Sie, wenn Sie krank sind? Gehen Sie zum Arzt, in die Apotheke oder befragen Sie das Internet? In unserem neuen WAZ-Podcast zeigen wir Ihnen, welche Technologie Sie einsetzen können, um ihrer Gesundheit zu helfen. Das können zum Beispiel digitale Selbsthilfegruppen, Apps oder smarte Uhren sein. In jeder Podcastfolge stellen wir eine Krankheit in den Mittelpunkt und diskutieren, welche digitalen Lösungen Hilfestellung geben können: Ob Schlafprobleme, Hautkrebs, Depression, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Tinnitus und Adipositas.

In jeder Folge spricht Moderatorin Stefanie Hain mit den Gesundheitsexperten Prof. Dr. Jochen Werner, Ärtztlicher Direktor der Uniklinik Essen, und Prof. Dr. David Matusiewicz, Dekan und Institutsdirektor für den Bereich Gesundheit und Soziales an der FOM Hochschule. Werner und Matusiewicz treten seit Jahren für das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen ein.Im Herbst haben sie ein gemeinsames Buch herausgebracht. In jeder Folge ist außerdem ein Facharzt oder Spezialist dabei, mit dem das Trio spricht.

Podcast-Aufnahme „Tech Your Health“ Podcast-Aufnahme „Tech Your Health“ Moderatorin Stefanie Hain und die Gesundheitsexperten Prof. Dr. Jochen Werner und Prof. Dr. David Matusiewicz während einer Podcastaufnahme von „Tech Your Health“ in der FUNKE-Zentrale in Essen. Foto: Fabian Strauch / Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Podcast-Aufnahme „Tech Your Health“ Moderatorin Stefanie Hain und die Gesundheitsexperten Prof. Dr. Jochen Werner und Prof. Dr. David Matusiewicz während einer Podcastaufnahme von „Tech Your Health“ in der FUNKE-Zentrale in Essen. Foto: Fabian Strauch / Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Podcast-Aufnahme „Tech Your Health“ Moderatorin Stefanie Hain und die Gesundheitsexperten Prof. Dr. Jochen Werner und Prof. Dr. David Matusiewicz während einer Podcastaufnahme von „Tech Your Health“ in der FUNKE-Zentrale in Essen. Foto: Fabian Strauch / Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Podcast-Aufnahme „Tech Your Health“ Moderatorin Stefanie Hain und die Gesundheitsexperten Prof. Dr. Jochen Werner und Prof. Dr. David Matusiewicz während einer Podcastaufnahme von „Tech Your Health“ in der FUNKE-Zentrale in Essen. Foto: Fabian Strauch / Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Podcast-Aufnahme „Tech Your Health“ Moderatorin Stefanie Hain und die Gesundheitsexperten Prof. Dr. Jochen Werner und Prof. Dr. David Matusiewicz während einer Podcastaufnahme von „Tech Your Health“ in der FUNKE-Zentrale in Essen. Foto: Fabian Strauch / Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Podcast-Aufnahme „Tech Your Health“ Moderatorin Stefanie Hain und die Gesundheitsexperten Prof. Dr. Jochen Werner und Prof. Dr. David Matusiewicz während einer Podcastaufnahme von „Tech Your Health“ in der FUNKE-Zentrale in Essen. Foto: Fabian Strauch / Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

WAZ-Podcast „Tech Your Health“ ab dem 07. Dezember online

Einen Eindruck vom Podcast können Sie schon jetzt bekommen. Den Trailer zum Podcast können Sie direkt hier im Webplayer anhören. Über das Feld „Abonnieren“ im Player können Sie unserem Podcast direkt bei Spotify, Apple Podcasts oder Deezer folgen. Dann bekommen Sie die neueste Folge direkt in ihre Podcast-App.

Die erste Folge geht am 07. Dezember online. Sechs Wochen lang wird es jeden Donnerstag eine neue Folge geben. Bei Fragen oder Feedback schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast.nrw@funkemedien.de schreiben.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Podcast