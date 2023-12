Was kann Habeck von den NRW-Grünen lernen, Mona Neubaur?

Kann Hendrik Wüst Kanzler? Wie ist Karl-Josef Laumann als Kollege? Und warum ist Weihnachten ohne „Sisi“ möglich, aber sinnlos? Mona Neubaur, grüne Wirtschaftsministerin und stellvertretende NRW-Ministerpräsidentin, erklärt im Mutmachpodcast von Funke die Kunst des geräuschlosen Regierens, die Faszination des Semmelknödels und den Reiz von Fortuna Düsseldorf. Weitere Themen: Warum sich eine Bayerin im Revier über das Autobahnschild „Castrop-Rauxel“ wundert. Wie eine Klosterschülerin mit Klaviertalent zur Herrin über 10 Dax-Konzerne, 700 000 Unternehmen, 18 Millionen Menschen wurde. Warum das Ehrenamt als Leselernhelferin für bessere Politik sorgt. Weshalb Politik, Pädagogik und Piano zusammenhängen. Plus: Wie eine Schweinefleischreise durch NRW die Ministerin zur Vegetarierin machte. Folge 692. Dem Wir-Podcast auf Instagram folgen Literaturempfehlung: Kathrin Hinrichs + Hajo Schumacher Buch: "Ich frage für einen Freund..." Das Sex-ABC für Spaß in den besten Jahren Klartext Verlag. Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de

