Vier Flaschen mit Michaela Daffner, Chenin Blanc und Chocolate Block

Als Einkäuferin von Hawesko reist Michaela Daffener um die Welt, immer auf der Suche nach dem nächsten grandiosen Wein. Aus Südafrika bringt sie uns heute zwei Chenin Blancs, bei den auch Markus Schneider seine Hände im Spiel hat. Außerdem gibt es den legendären Chocolate Block sowie einen günstigeren Tastealike. Unser heutiges Line-up: 08:30 Markus Schneider Chenin Blanc Bush Vines 2022 21:30 De Cutter Chenin Blanc 2019 36:00 SPECTACULAR by The Chocolate Block 2022 46:30 Chocolate Block 2022

Als Einkäuferin von Hawesko reist Michaela Daffener um die Welt, immer auf der Suche nach dem nächsten grandiosen Wein. Aus Südafrika bringt sie uns heute zwei Chenin Blancs, bei den auch Markus Schneider seine Hände im Spiel hat. Außerdem gibt es den legendären Chocolate Block sowie einen günstigeren Tastealike.

Unser heutiges Line-up:

08:30 Markus Schneider Chenin Blanc Bush Vines 2022

21:30 De Cutter Chenin Blanc 2019

36:00 SPECTACULAR by The Chocolate Block 2022

46:30 Chocolate Block 2022

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden!

Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten.