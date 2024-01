Vier Flaschen Folge 113: Goodbye Silkes Weinkeller!

Unser Sponsor "Silkes Weinkeller" verabschiedet sich mit einem selbst zusammengestellten Best-of-Paket. Darin (Trommelwirbel) sind vier Rieslinge aus Deutschland: Zilliken Butterfly Riesling feinherb 2022, Von Winning Deidesheimer Mäushöhle Riesling trocken 2022, Jakob Schneider Norheimer Dellchen Riesling trocken 2022 und Manz Niersteiner Pettenthal Riesling trocken 2020. Wir sagen "Goodbye Silkes Weinkeller!" Es war eine tolle Zusammenarbeit, vielen Dank!! Die Weine findet ihr bei den Minuten: 07:00 Zilliken Butterfly Riesling feinherb 2022 20:00 Von Winning Deidesheimer Mäushöhle Riesling trocken 2022 26:00 Jakob Schneider Norheimer Dellchen Riesling trocken 2022 35:00 Manz Niersteiner Pettenthal Riesling trocken 2020

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden!

Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten.