Vier Flaschen: Folge 111 mit Laura und Jakob Schneider

Das Winzer-Ehepaar vom Weingut Jakob Schneider ist auch deswegen nicht im VDP, weil es seine günstigen Preise behalten möchte. Daran sieht man schon: Jakob und Laura geht es nicht um Wachstum und Geld. Vielleicht sind ihre Weine trotz langer Tradition und fantastischer Lagen auch deswegen noch immer ein kleiner Geheimtipp. Das Weinpaket gibt es bei www.silkes-weinkeller.de/vierflaschen

