Vier Flaschen: Folge 108 mit Johann Lafer und AMG-Wein

Zusammen mit dem Sterne- und Fernsehkoch Johann Lafer verkosten wir: Wageck Grauburgunder Kies und Kalk 2022, Jakob Schneider Niederhäuser Hermannshöhle Riesling trocken 2022, Pujanza Hado 2019 und AMG 2023. "AMG" steht für Achs, Markowitsch und Gesellmann. Das ist eine streng limitierte Rotweincuvée aus den besten Fässern von Paul Achs' Blaufränkisch aus der Lage Altenberg, Gerhard Markowitschs Zweigelt aus der Lage Kirchweingarten und Albert Gesellmanns Cabernet-Sauvignon und Merlot. Das Weinpaket ist erhältlich unter www.silkes-weinkeller.de

