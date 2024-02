„Und was ist dann mit der Potenz, Professor Schlomm?“

Charité-Professor Thorsten Schlomm verrät, warum Männer etwas liebevoller mit ihrem besten Stück umgehen sollten.

Pipihose, Bauschaum im Penis und die Vorteile der Datengroßzügigkeit - Charité-Professor Thorsten Schlomm, Chef der Urologie, verrät im Mutmachpodcast von Funke, warum Männer etwas liebevoller mit ihrem besten Stück (nein, nicht das Rennrad!) umgehen sollten und warum der globale Austausch von Daten zu bahnbrechenden Erkenntnissen bei der Krebsforschung führt. Die Themen: Faszination Urologie. Warum Karl Lauterbach einen großen Wurf gelandet hat. Warum der deutsche Datenschutz gut ist, aber falsch interpretiert wird. Weshalb Männer so ungern über ihre Prostata sprechen. PSA-Wert und Feuerlöscher. Operieren wie an der Spielekonsole. Wie die PatientInnen-Organisation YesWeCancer für mehr Datenaustausch kämpft. Plus: Sind deutsche Männer wirklich Europameister bei Penisvergrößerungs-OP´s? Folge 712.

Prof. Dr. Thorsten Schlomm

Yes We Can!cer

Dem Wir-Podcast auf Instagram folgen

Literaturempfehlung: Kathrin Hinrichs + Hajo Schumacher

Buch: "Ich frage für einen Freund..." Das Sex-ABC für Spaß in den besten Jahren

Klartext Verlag.

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de

