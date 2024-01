Start-ups in NRW: Für Frauen kaum Geld von Investoren

Essen Nur zwei Prozent aller Investitionen in Start-ups werden in Firmen von Frauen gesteckt. Der Initiativkreis Ruhr will Gründerinnen helfen.

Weibliche Start-ups „können weniger Leute anstellen, sie können nicht größer werden, das heißt, sie haben deutlich schlechtere Rahmenbedingungen“, erklärt Britta Dombrowe vom Wirtschaftsbündnis Initiativkreis Ruhr im WAZ-Podcast „Die Wirtschaftsreporter“. Kernproblem sei, dass Investorengruppen mehrheitlich aus Männern bestünden. „Das ist so ein Aspekt der Homophilie, also, Menschen vertrauen dem, was ihnen ähnlich ist. Das ist einfach so, und das schätzen sie, und das finden sie gut. Und deswegen ist es sehr viel leichter, für rein männlich besetzte Investorenrunden, dieses Geld auch an Männer zu geben“, meint Dombrowe.

Der Initiativkreis Ruhr hat deshalb das Netzwerk „Herhood“ gegründet, welches Frauen aus Ruhrgebiets-Unternehmen zusammenbringt. Wirtschaftsredakteur Frank Meßing spricht mit Dombrowe im Podcast darüber, ob es schon Erfolge des Netzwerks gibt, ob männliche Investoren ihr Geld weniger in soziale Unternehmen stecken wollen, die insbesondere von Frauen gegründet werden und inwiefern die Kinderbetreuung Gründungen von Frauen erschwert. Die Folge hören Sie direkt hier im Player:

Wie können Beruf und Familie in Zukunft besser vereinbart werden? Wie können mehr Frauen in Führungspositionen kommen? Wie können die zuletzt rückläufigen Gründungen von Start-ups in NRW gefördert werden? Welche Unterstützung kann der Initiativkreis Ruhr leisten? Und warum hinkt NRW Bayern und Berlin als Bundesländer mit den meisten Start-ups in Deutschland hinterher? Die Antworten auf diese Fragen hören Sie in der aktuellen Folge des WAZ-Podcasts „Die Wirtschaftsreporter“.

Abonnieren Sie den WAZ-Podcast „Die Wirtschaftsreporter" kostenlos

Sie können den Podcast „Die Wirtschaftsreporter" direkt hier im Player hören. Den Podcast finden Sie aber auch dort, wo Sie am liebsten Podcasts hören. Folgen Sie uns zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts und YouTube.

„Die Wirtschaftsreporter“, das sind Stefan Schulte, Ulf Meinke und Frank Meßing. Die drei Journalisten der WAZ berichten seit Jahren über Unternehmen und Wirtschaftsthemen in NRW. Alle zwei Wochen, immer freitags, führt ein Wirtschaftsreporter der WAZ ein Gespräch mit einem Experten oder einer Expertin zu einem brennenden Thema aus der Region.

