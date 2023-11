Spürst du deinen Blutstrom, Schatz?

Einlassen, Durchlassen, Loslassen - Gefühle sind wie Wetter; sie kommen und gehen. Warum Verdrängen keine gute Idee ist, der Brief an einen Fußballtrainer aber schon, das verraten Suse und Hajo Schumacher im Mutmach-Podcast von Funke.

Die Themen: Heulen im Museum, eine Birkenstock-Meditation, nervende Aktivistinnen nerven, kranker Kult um Osama bin Laden, ein Dank für Nichts an Herrn Weselsky und die emotionale Waschmaschine.

Plus: Ich habe Gefühle, aber ich bin nicht meine Gefühle. Folge 678.

Literaturempfehlung: Kathrin Hinrichs + Hajo Schumacher Buch: "Ich frage für einen Freund..." Das Sex-ABC für Spaß in den besten Jahren Klartext Verlag.

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de

