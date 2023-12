SPD klatscht sich den Kanzler schön

Die Klimashow von Dubai. Was will Christian Lindner? Scholz errichtet NoGo-Zonen für den neuen Haushalt. Der neue Mutmach-Podcast.

Die Klimashow von Dubai. Was will Christian Lindner? Scholz errichtet NoGo-Zonen für den neuen Haushalt. Wie kommt der Otter in die Unterhose? Wie lange überlebt das Smartphone im Eiswasser? Im Mutmachpodcast von Funke liefern Paul und Hajo Schumacher alles Wichtige und Witzige für die neue Woche. Unsere Themen: Vögel aufgepasst, die Wildkatzen kommen. Hängen Glühweinkonsum und PISA-Ergebnisse zusammen? 50 Shades of Wintergrau. Diagnose Weihnachtsmarkt-Depression. Datsche endlich winterfest. Das traurige Leben der Improver. Das beste aller Weihnachtsgeschenke. Plus: Politikerklärer Jörg Quoos weiß, was die Woche im politischen Berlin wichtig wird. Folge 688.

