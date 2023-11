Dunkler Humor ist Teil des Programms von Anton Tymoschenko. Der 29-Jährige tritt regelmäßig im „Underground Stand-up Club“ in Kiew auf, einem Club unter der Erde. Zwei Monate nach Kriegsbeginn, im April 2022, stand er wieder auf der Bühne. Bei dem Auftritt gab es zwar nur ein kleines Publikum, doch das hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. „Das Lachen war das stärkste Lachen, das ich je gehört habe“, erinnert sich Anton Tymoschenko.

FUNKE-Reporter Jan Jessen hat mit Tymoschenko darüber gesprochen, wie Krieg und Comedy zusammenpassen. Welche Rolle spielt Comedy, welche Rolle spielt Kultur im vom Krieg geprägten Leben? In der neuen Folge unseres Podcasts „So fühlt sich Krieg an“ erzählt Tymoschenko, dass es nicht nur um die Flucht vor dem Alltag geht. Die komplette Folge können Sie hier im Player hören:

In jeder Folge unseres Podcasts „So fühlt sich Krieg an“ erzählen Betroffene aus der Ukraine ihre Geschichten. Es sind Geschichten voller Trauer und Schmerz, die FUNKE-Reporter Jan Jessen aus der Ukraine mitbringt. Hier finden Sie die neuesten Podcast-Folgen in der Übersicht:

