Von Rührern und Rammlern

In der dritten und schärfsten Folge vom Live-Auftritt unserer Sexpodcaster Katrin Hinrichs und Hajo Schumacher in Angies Bar heißt es nicht nur „ich frage für einen Freund“. Diesmal fragen die Fans hemmungslos für sich selbst: Ist die kleine erotische Mahlzeit zwischendurch erlaubt? Was, wenn der Wurm doch nicht zur Anakonda wird? Ist Polyamorie mehr als eine Mode? Was unterscheidet Rührer und Rammler? Woran erkennt man einen gespielten Orgasmus? Wie stöhnt man richtig? Plus: eine extraheiße Hausaufgabe.