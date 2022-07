Podcast „Salon FUNKE“: Wir sprechen mit Heino Ferch

Essen. Zweite Folge des „Salon FUNKE“: Verlegerin Julia Becker und Moderator Jörg Thadeusz sprechen mit dem Schauspieler Heino Ferch.

In der zweiten Folge unseres neuen Podcasts „Salon FUNKE“ ist Heino Ferch zu Gast. Der in Bremerhaven geborene Schauspieler lebt inzwischen am Ammersee in Bayern und wurde in Deutschland durch zahlreiche Theater- und Filmrollen bekannt. Doch wie kam Ferch vom Turnen zum Theater? Was ist seine Geschichte? Darüber spricht er in dieser Folge mit FUNKE-Verlegerin Julia Becker und Moderator Jörg Thadeusz.

Über den Podcast „Salon FUNKE“

„Salon FUNKE“ ist der neue Podcast von und mit Julia Becker und Jörg Thadeusz. In den Salon werden Gäste aus Nordrhein-Westfalen, Deutschland und der ganzen Welt zum Gespräch eingeladen. Becker und Thadeusz wollen Menschen treffen, die im Gespräch sind. Und die sich auf ein wirkliches Gespräch einlassen. Im Kern geht es um die eine, die zentrale Frage: „Wer sind Sie?“ Am Ende einer jeden Folge wissen Sie und die beiden Hosts dann eine Menge mehr über die Gäste.

Julia Becker ist Verlegerin und Aufsichtsratsvorsitzende der FUNKE Mediengruppe. Jörg Thadeusz ist Journalist, Moderator und Autor. Julia Becker und Jörg Thadeusz kennen und schätzen sich – und freuen sich sehr, nun gemeinsam den „Salon FUNKE“ mit Leben zu füllen. Der Plan ist, einmal im Monat, an jedem dritten Freitag im Monat, eine neue Podcast-Episode hochzuladen.

Folgen Sie jetzt unserem neuen Podcast „Salon FUNKE“

Folgen sie unserem Podcast kostenlos, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts. Dafür geben Sie einfach „Salon FUNKE“ in die Suchmaske ein und klicken auf „folgen“. Dann verpassen Sie keine einzige Folge. Die erste Folgen finden Sie seit dem 17. Juni jeden dritten Freitag im Monat in ihrer liebsten Podcast-App.

Haben Sie Feedback oder Fragen an Julia Becker und Jörg Thadeusz? Dann schreiben Sie uns an salonfunke@funkemedien.de