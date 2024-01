Ruhr-Wirtschaftsförderer: „Brauchen Wasserstoff-Autobahn“

Essen Die Industrie braucht grünen Wasserstoff, mehr als sie selbst produzieren kann. Die Business Metropole Ruhr will ein europaweites Netz.

Wirtschaftsförderer Jörg Kemna ist optimistisch: Die Transformation der Industrie statt Öl und Gas in Zukunft grünen Wasserstoff als Energiequelle zu nutzen, sei zwar, „ein dickes Brett“. Doch einige Projekte würden nicht erst in der Planung, sondern schon in der Realisierung stecken, erklärt der neue Chef der Business Metropole Ruhrim WAZ-Podcast „Die Wirtschaftsreporter“. Hören Sie die Folge direkt hier im Webplayer:

Ein geplantes Projekt ist eine sogenannte „Wasserstoff-Autobahn“. Damit ist ein Netz aus Leitungen in ganz Europa gemeint. Das Ruhrgebiet zum Beispiel könne für seine eigene Industrie nicht ausreichend grünen Wasserstoff produzieren, sagt Kemna. Die Energie müsse über Leitungen „aus Erzeugerregionen zu Verbraucherregionen geführt werden“. Im Podcast spricht Kemna darüber, was er für den Ausbau in Brüssel macht und ob das Ruhrgebiet die grünste Industrieregion in Europa werden kann.

Ungenutzte Industrieflächen im Ruhrgebiet

Im WAZ-Podcast unterstreicht Wirtschaftsförderer Kemna außerdem die Wichtigkeit von neuen Gewerbeflächen im Ruhrgebiet. Die hätten sich in den letzten Jahren „als einen der zentralen Job-Motoren in der Region erwiesen.“ Von 2012 bis 2021 wären 132.000 neue Arbeitsplätze entstanden. Doch die Business Metropole Ruhr weist in Berichten immer wieder selbst darauf hin, dass es mehr Anfragen als freie Flächen gäbe, wo sich Unternehmen niederlassen könnten.

WAZ-Wirtschaftsredakteur Frank Meßing fragt Kemna im Podcast deshalb danach, wie das Problem bekämpft werden solle und inwiefern eine Anfrage von Elon Musk, im Ruhrgebiet eine Batteriefabrik für Elektroautos zu bauen, beantwortet werden würde.

Abonnieren Sie unseren Podcast kostenlos

Sie können den Podcast „Die Wirtschaftsreporter" direkt hier im Player hören. Den Podcast finden Sie aber auch dort, wo Sie am liebsten Podcasts hören. Folgen Sie uns zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts.

„Die Wirtschaftsreporter“, das sind Stefan Schulte, Ulf Meinke und Frank Meßing. Die drei Journalisten der WAZ berichten seit Jahren über Unternehmen und Wirtschaftsthemen in NRW. Alle zwei Wochen, immer freitags, führt ein Wirtschaftsreporter der WAZ ein Gespräch mit einem Experten oder einer Expertin zu einem brennenden Thema aus der Region.

