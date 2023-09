115. Max von der Groeben: „Traut euch, die wirklich wichtigen Dinge im Leben anzupacken!“

Meinen heutigen Gast Max von der Groeben kennt Ihr vor allem als Proll-Schüler Danger aus der unglaublich erfolgreichen „Fack ju Göhte“-Filmtriologe, die allein in Deutschland mehr als 21 Millionen Zuschauer in die Kinos lockte

Hallo Ihr Lieben,

willkommen bei einer weiteren Folge von Road to Glory! Wie schön, dass ihr auch bei meinem jüngsten Promi-Talk dabei seid.

Meinen heutigen Gast Max von der Groeben kennt Ihr vor allem als Proll-Schüler Danger aus der unglaublich erfolgreichen „Fack ju Göhte“-Filmtriologe, die allein in Deutschland mehr als 21 Millionen Zuschauer in die Kinos lockte. Weitere Highlights in seiner inzwischen fast 20 Jahre andauernden Karriere: Die „Bibi & Tina“-Kinohits, eine „Tatort“–Hauptrolle oder das Biopic „Lindenberg! Mach dein Ding.“

Wer meinem Podcast schon länger folgt, der weiß: Ich bin definitiv kein early bird! Deshalb waren die Rahmenbedingungen für die Produktion dieser Folge für mich die absolute Höchststrafe. Um 9.30 sollte ich Max in einem Berliner Hotel treffen – das bedeutete für mich um 5.30 in Hamburg aufstehen, um mit dem ICE rechtzeitig in die Hauptstadt anreisen zu können. Das Grauen – aber was tut man nicht alles für den Job. Meine latente Müdigkeit merkt man mir im Gespräch hoffentlich nicht an. Max war dagegen umso fitter und on point.

Wir sprechen über alte und neue Frauenbilder, verunsicherte Männer, Pickel-Alarm in der Jugend und nagende Selbstzweifel.

Max erzählt mir über seine Rolle als junger Nazi-Ehemann im neuen Kinodrama „Die Mittagsfrau“, den neuen Film aus der „Fack ju Göhte“-Welt, der 2024 ins Kino kommt, seine heimliche Begeisterung für die Physik und seine Social-Media-Sucht. Wir sprechen über die Sexiness von Disziplin, seine Pedanterie und er verrät mir, warum es für ihn so wichtig ist, im Leben die Dinge einfach mal anzupacken – er gleichzeitig aber auch vieles im Vorfeld zerdenkt.

Und jetzt wünsche ich Dir inspirierende Unterhaltung - und ganz viel Spaß mit Max von der Groeben!