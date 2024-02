Pottsalat in Sorge: Shitstorm nach AfD-Geheimtreffen

Essen Nach der Trennung vom Investor Limmer bemüht sich Pottsalat um eine klare Haltung gegen Rechts. Doch Kritik kommt von mehreren Seiten.

„Egal, was wir dann gemacht haben, war es irgendwie falsch“, erzählt Pottsalat-Gründer Ben Küstner im WAZ-Podcast „Die Wirtschaftsreporter“. Pottsalat hatte nach der Recherche des investigativen Medienhauses Correctiv mit mehreren Maßnahmen reagiert. Dazu gehört, dass die Einnahmen aus einer neuen Salat-Bowl an eine gemeinnützige Organisation gespendet werden sollen. „Aber selbst auf diesen Beitrag hin gab es dann wieder andere Leute, die dann wahrscheinlich eher aus der linken Ecke kamen, die das wieder alles infrage gestellt haben“, sagt Küstner im Podcast. Hören Sie die Folge direkt hier im Webplayer:

Der ehemalige Pottsalat-Investor Hans-Christian Limmer hatte laut der Correctiv-Recherche zum rechten Geheimtreffen in Potsdam mit eingeladen. Dort wurden Pläne diskutiert, Millionen Menschen aus Deutschland zu schaffen. Pottsalat hatte sich daraufhin von Limmer getrennt.Auf Social Media bekommt Pottsalat seitdem täglich Kommentare, die das Unternehmen stark kritisieren und Pottsalats-Distanzierung von Limmer hinterfragen.

In der Podcastfolge von „Die Wirtschaftsreporter“ spricht Küstner von dem Moment, als er von der erstmals Recherche erfahren hat. WAZ-Wirtschaftsredakteur Stefan Schulte fragt Küstner nach der Reaktion der Beschäftigten, ob Pottsalat seitdem weniger Salate verkauft hat, inwiefern sich Küstner vor einem langfristigen Schaden sorgt und wie es für das Unternehmen jetzt weitergeht.

